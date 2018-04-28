В Кремле опровергли смену главы управления внутренней политики

В Кремле опровергают сообщения о скорой отставке начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Андрея Ярина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во внутриполитическом блоке администрации президента РФ.

«Это не первая информация, которую вбрасывают в СМИ про УВП в последнюю неделю. От ситуации с инициированием от имени УВП отставки губернатора Хакасии до назначения министром культуры начальника управления общественными проектами Сергея Новикова», — сказал собеседник агентства. Информацию об отставке Ярина он назвал «не измышлениями, а просто враньем».

Источник «Интерфакса» отметил, что «люди, которые не могут смириться с результатами избирательной кампании, теперь могут развлекаться только сочинением утечек».

О том, что заместитель начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Александр Харичев может занять пост главы управления, сообщали «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Собеседники издания утверждали, что назначение может стать наградой за успешно проведенную президентскую кампанию: Харичев, по данным СМИ, занимался избирательной компанией в регионах и мобилизацией избирателей.