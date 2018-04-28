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В Одессе мужчину осудили за публикации в соцсети


Добавлено: 28 апр 2018 в 15:14, Категория: Новости на сегодня
В Одессе мужчину осудили за публикации в соцсети

В Одессе мужчину осудили за размещение публикаций в соцсети «ВКонтакте». Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Гражданин приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Мужчину признали виновным в публичных призывах к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского в социальной сети «ВКонтакте» разместил публикацию о признании так называемых Донецкой и Луганской республик», – сказано в сообщении.

Утверждается также, что 51-летний осужденный публиковал призывы к изменению пределов государственной границы Украины.

Напомним, в марте Киевский районный суд Харькова разрешил СБУ доступ к документам ВКонтакте в Санкт-Петербурге.

Фото: из открытых источников


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Добавлено: 28 апр 2018 в 15:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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