В Петербурге на день акции Навального согласовали Конопляный марш

Власти Петербурга согласовали на 5 мая проведение «Конопляного марша» — акции за декриминализацию производства и потребления конопли, сообщил «ВКонтакте» организатор мероприятия адвокат Аркадий Чаплыгин.

Заявленное число участников акции — 120 человек. Она пройдет на территории сада имени 30-летия Октября на проспекте Обуховской обороны.

«Предложенная администрацией площадка даже лучше заявленной нами, хоть и дальше от места проведения афтепати», — отметил Чаплыгин.

Член оргкомитета «Конопляного марша» Михаил Блазович заявил изданию «Лентач», что согласование акции «может быть как-то связано с мероприятием Навального, которое, как и все предыдущие, власти не согласовали».

«И на фоне его митинга, наше шествие уже не кажется чем то страшным. Мы сумели доказать, что мы мирные и не кусаемся», — отметил Блазович.

Оппозиционер Алексей Навальный планирует провести массовые акции против нового президентского срока Владимира Путина 5 мая в Москве, Петербурге и других городах. Согласовать акцию в столице пока не удалось.