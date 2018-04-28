В Помпеях найден скелет ребенка

Скелет ребенка, погибшего во время знаменитого извержения Везувия в 79 году нашей эры, был найден в центре Помпей. Находка была сделана неожиданно, в ходе ремонтных работ в районе города, который был раскопан еще в 1877 – 1878 годах.

Кости ребенка нашли недалеко от Центральных терм города, находившихся у перекрестка Ноланской улицы и улицы Стабий и занимавших целый квартал. Этот комплекс городских бань начали строить после землетрясения 62 года, на месте рухнувших зданий, но к моменту извержения 79 года строительство еще не было завершено. По словам антропологов, ребенку было семь – восемь лет. Когда началось извержение, он (или она, по детским костям нельзя точно определить пол) вбежал в здание терм, ища спасения. Однако от сернистых газов и затопивших вскоре город пирокластических потоков спастись было невозможно.

С точки зрения стратиграфии необычно, что останки найдены на глубине всего десяти сантиметров под входной зоной терм. Они были покрыты только застывшим пирокластическим потоком, но не толстым слоем пемзы и вулканического пепла. Везувий выбросил такое количество пемзы и пепла, что крыши многих помпейских домов не выдержали и рухнули, похоронив под собой людей. Видимо, крыша Центральных терм устояла во время извержения, и пирокластические потоки проникли внутрь сквозь двери и окна.