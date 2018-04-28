В «Роскосмосе» опровергли сбой ГЛОНАСС во всем мире

Никакого глобального сбоя в системе ГЛОНАСС не было, заявил РИА Новости замглавы «Роскосмоса» по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

25 апреля ряд СМИ сообщили о глобальном сбое, сославшись на «Интерфакс». При этом в заметке агентства говорилось лишь о том, что второй за неделю спутник системы мог выйти из строя.

«Московский комсомолец» на основании этого сделал вывод: «Таким образом, на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М. Для покрытия всего мира необходимо 24 работающих космических аппарата, но после потери сигнала с двух спутников, система не работает. Территорию России охватывает сигнал 18 спутников, поэтому там сбоев не произошло».

Сейчас статья удалена с сайта «МК», ее копия есть в кэше Google.

В «Роскосмосе» заявили: «Нет, это не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день в орбитальной группировке ГЛОНАСС 25 аппаратов, из них 23 используются по целевому назначению, один на этапе летных испытаний, один аппарат под номером 734 выведен из группировки».

Хайлов отметил, что «для штатного функционирования системы достаточно и данного количества аппаратов».