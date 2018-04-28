В России начали действовать штрафы за въезд на «вафельницу»

В России с 28 апреля вступают в силу изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие наказание за выезд и остановку на перекрестке с «вафельной» разметкой, напоминает «Коммерсантъ».

В октябре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым регионы получили право наносить специальную (диагональную) дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Въезд на эту разметку запрещен.

Хотя в ПДД и прежде была норма, запрещающая загораживать своим автомобилем проезд на перекрестке для поперечных транспортных потоков, специальной разметки, обозначающей запрет, не было.

Согласно новой норме, водителям запрещается выезжать на перекресток или любой другой участок дороги, где присутствует новый вид разметки, если нет возможности проехать «вафельницу» без остановки. Штраф за остановку на «вафельнице» составит 1 тысячу рублей.

Предупреждать о перекрестке с такой разметкой на дороге будет новый дорожный знак «Участок перекрестка», который надлежит устанавливать на расстоянии не более 30 метров до «вафельницы».