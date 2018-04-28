В России завершается создание дальнего бомбардировщика

Генеральный директор компании «Туполев» Александр Конюхов рассказал «Известиям» о скором завершении работ над созданием дальнего бомбардировщика в глубокой модернизации Ту-22М3М. Он сообщил, что в ближайшее время его начнут готовить к первому вылету.

По словам Конюхова, самолет помимо системы управления оружием получит современное цифровое радионавигационное и радиотехническое оборудование. Гендиректор «Туполева» рассказал «Интерфаксу», что модернизация не только расширит боевые возможности самолета, но и значительно продлит сроки его эксплуатации.

Принятый на вооружение в 1989 году дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Из сотни имеющихся в распоряжении Минобороны ракетоносцев к 2020 году будут модернизированы около 30.