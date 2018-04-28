В Японии заработал суперколлайдер SuperKEKB

В международном центре физики высоких энергий KEK в японском городе Цукуба был успешно запущен суперколлайдер SuperKEKB. Спустя восемь лет после прекращения набора данных предыдущим коллайдером KEKB в 2010 году, произошло первое электрон-позитронное столкновение в KEK. Детектор Belle-II, установленный в точке взаимодействия пучков, впервые зарегистрировал электрон-позитронную аннигиляцию, которая привела к рождению новых частиц, содержащих пары прелестных кварков. О событии сообщают пресс-релизы KEK и Московского физико-технического института, ученые которого участвуют в этом проекте.

«Лаборатория физики высоких энергий МФТИ входит в международные коллаборации Belle/Belle-II с 2014 года. Последние месяцы для нас, как и для всей коллаборации, были наиболее напряженными, поскольку надо было завершить в срок все работы, за которые мы отвечаем - функционирование самой большой по площади части установки Belle II - детектора долгоживущих фотонов и мюонов. Эта подсистема была разработана российскими учеными, в том числе сотрудниками нашей лаборатории. В настоящее время наши аспиранты находятся в международном центре KEK и продолжают отладку этой подсистемы. Сегодня произошло большое событие, к которому мы (вся коллаборация) шли более 10 лет. Это событие соразмерно с запуском Большого андронного коллайдера», - прокомментировал Тагир Аушев, заведующий лабораторией физики высоких энергий МФТИ.

Усовершенствованный детектор Belle-II на суперколлайдере SuperKEKB был создан международной коллаборацией, включающей более 750 ученых из 25 стран. В отличие от предыдущего детектора Belle за счет огромной светимости коллайдера SuperKEKB, превышающей светимость коллайдера KEKB в 40 раз, детектор Belle-II позволяет регистрировать и восстанавливать события с рекордной частотой. За 10 лет работы будет накоплено более 50 миллиардов событий, содержащих пары прелестных мезонов, что в 50 раз превысит весь объем данных проекта KEKB/Belle.

Суперколлайдер SuperKEKB с детектором Belle-II, представляет собой, так называемую, супер-B-фабрику, предназначенную, в первую очередь, для поиска Новой физики за пределами Стандартной модели с помощью измерения редких распадов элементарных частиц, содержащих тяжелые кварки, а также с помощью исследования распадов тау-лептонов. Эксперимент Belle-II осуществит поиск новых частиц, поиск причин преобладания материи над антиматерией, а также поиск ответов на иные открытые фундаментальные вопросы Вселенной.

Месяц назад начался новый этап пуска асимметричного электронно-позитронного коллайдера SuperKEKB с новой сложной системой сверхпроводящих фокусирующих магнитов и с детектором Belle-II, установленным в точке взаимодействия. 21 марта пучок электронов с энергией 7 ГэВ был впервые успешно испущен и сохранен в высокоэнергетическом кольце, а 31 марта успешно испущен и сохранен пучок позитронов с энергией 4 ГэВ. Прецизионная настройка сталкивающихся пучков ускорителя в точке взаимодействия детектора Belle-II продолжалась в течение нескольких недель.

В то время как Большой адронный коллайдер в ЦЕРН является ускорителем с самой высокой энергией сталкивающихся протонов, электрон-позитронный суперколлайдер SuperKEKB создан для достижения рекордной мощности и является мировым лидером по светимости.