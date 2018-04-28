В Ярославле оценили вред для экологии от мусора из Москвы

В Ярославле прошло заседание экспертной группы по мониторингу экологической безопасности на мусорном полигоне «Скоково», сообщает пресс-служба властей региона.

На заседании эксперты уточнили вопрос о поступлении московского мусора. Согласно существующему соглашению до конца года в «Скоково» будет поставлено «не более 200 тысяч тонн коммунальных отходов из Москвы». Это, как говорится в заявлении, составит 4% от загруженности полигона.

При этом руководитель экспертной группы Сахиба Калаева, как сообщает «Интерфакс», назвала другие цифры.

«Копия договора [с Москвой] у меня на руках. В нем оговорены сроки перевозки: с 17 апреля до 31 декабря 2018 года. Также оговорен объем ввозимых отходов — не более 320 тонн в сутки. Это порядка 64 тысяч тонн за время действия договора», — сказала она.

В свою очередь, директор областного департамента охраны окружающей региона Дмитрий Пеньков сообщил, что сейчас на полигон поступает меньше запланированного объема мусора.

В руководство «Скоково» планирует в ближайшее время установить систему видеонаблюдения на станции взвешивания, чтобы можно было наблюдать за ситуацией.

Ранее в Ярославле проходили акции протеста против поступления в регион мусора из Москвы.

Мусор стал вывозиться в Ярославскую область после массовых акций протеста жителей Подмосковья.