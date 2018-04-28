Великобритания отказалась признать российские дипломы об образовании

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.

Пресс-секретаря дипведомства попросили прокомментировать данные британских СМИ о значительном (почти 40%) сокращении числа учеников-россиян в британских частных школах за последние два года.

В ответ представитель посольства отметил: «На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы.

Играет свою роль и то, что Великобритания, в отличие от целого ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей».

В посольстве также сообщают: «От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов – это никак не делает обучение более комфортным».

Ситуация может негативно сказаться на положении британского образовательного сектора, подчеркивают в российском дипведомстве.