В Киев доставили тяжелораненых боевиков «АТО» (ФОТО)

В центре Киева 27 апреля было замечено большое количество машин экстренной медицинской помощи с включенными «мигалками», которые ехали по бульвару Леси Украинки в направлении к Бессарабской площади.

По данным украинских СМИ, кареты скорой помощи перевозили в Центральный военный госпиталь раненых боевиков «АТО», доставленных бортом в Киев.

Как написала волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова, раненые находятся в тяжелом состоянии.

«По Киеву снова неслись скорые с ранеными, прибыл новый борт в госпиталь. На передовой обострение, четвёртый год наши защитники отдают свои жизни за нашу мирную жизнь. Раненые тяжелые, есть в критическом состоянии», — сообщила Юсупова.

Также она опубликовала фотографии раненых в госпитале.