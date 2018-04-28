«ВКонтакте» запустил видеозвонки на iOS и Android

Соцсеть «ВКонтакте» запустила видеозвонки в мобильной версии приложения, разработанного под iOS и Android.

Как сообщает пресс-служба «ВК», «безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование. Оно проходит на устройстве пользователя — и никто, включая "ВКонтакте", не может получить содержимое разговоров».

«Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически», — отмечают разработчики.

Представляем новый способ связаться с друзьями ВКонтакте — защищённые сквозным шифрованием голосовые и видеозвонки для iOS и Android.



Понятный интерфейс, безопасное соединение и качественная связь: https://t.co/kE2kZR2hZK pic.twitter.com/gyesKYZumG

— ВКонтакте (@vkontakte) 28 апреля 2018 г.