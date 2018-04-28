Владивосток и Хабаровск могут принять саммит Трампа и Ким Чен Ына

Встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться во Владивостоке или Хабаровске. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Собеседник канала утверждает, что наиболее вероятными местами проведения саммита считаются Сингапур, Монголия или российский Владивосток. По его словам, КНДР выберает Владивосток, в то время как в США считают Сингапур наиболее приемлемым вариантом.

Встреча также может пройти в Хабаровске, считает собеседник телеканала.

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун ранее заявил, что сингапурские власти не получали от Вашингтона или Пхеньяна официального запроса о проведении в стране саммита.

О Монголии или Сингапуре как возможных местах для саммита северокорейского и американского лидеров ранее сообщал телеканал CBS.

27 апреля Трамп заявил, что его встреча с Ким Че Ыном состоится в ближайшие недели.