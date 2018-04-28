Власти Армении пообещали не разгонять мирные акции силой

Исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян на брифинге в правительстве заявил, что власти не будут пресекать акции оппозиции до тех пор, пока они носят мирный характер. Об этом сообщает ТАСС.

«Силовые методы мы исключаем изначально. Силовые меры мы предусматриваем только в ходе беспорядков, в ходе которых есть угроза жизни и здоровью граждан», — сказал Арутюнян. Он добавил, что «любая мирная демонстрация имеет право на существование».

«Ситуация должна быть решена политическими способами. Если процесс не будет решен политическим путем, то не исключено, что народ опять выйдет на улицы, и мы окажемся в замкнутом процессе. Любые неполитические способы представляют собой угрозу для будущего. Каковы будут решения, я сказать не могу. Идут консультации с участниками политического сообщества» — уточнил Арутюнян.

Протесты оппозиции начались в Ереване две недели назад. В результате массовых акций и митингов был вынужден уйти с поста премьер-министра Серж Саргсян, чье назначение и стало причиной волнений.

Выборы нового премьер-министра Армении состоятся 1 мая.

Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что примет в них участие, и потребовал полной смены кабинета министров.