Власти проведут до новой Москвы новую линию метро

Будущая Бирюлевская линия метро может дойти до новой Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного стройкомплекса.

«Мы закладываем возможность пойти от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. Она пройдет через Бирюлево Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и дойдет фактически до Щербинки», — цитирует пресс-служба заместителя Москвы по строительству Марата Хуснуллина.

На территории Москвы уже действуют две станции Сокольнической линии и запланировано ее продление. Запроектирована линия от «Улицы Новаторов» до Коммунарки.

Мэрия Москвы рассматривает возможность строительства линии с шестью станциями метро в Бирюлево. Решение о финансировании может быть принято летом 2018 года.