«Во благо всех сирийцев»: Россия, Иран и Турция призвали ООН помочь Сирии

Россия, Иран и Турция призывают ООН и мировое сообщество оказать помощь Сирии «во благо всех сирийцев» и содействие в восстановлении инфраструктуры страны, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран по итогам переговоров в Москве.

«(Главы МИД России, Ирана и Турции) обратились с просьбой к международному сообществу и прежде всего ООН и ее гуманитарным органам оказать помощь Сирии во благо всех сирийцев, в том числе путем разминирования, восстановления ключевой инфраструктуры страны, экономически и социальных возможностей, а также путем сохранения исторического наследия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского МИД.

В сообщении также отмечается, что Москва, Тегеран и Анкара продолжат предпринимать усилия по защите мирных граждан и улучшению гуманитарного состояния в Сирии.