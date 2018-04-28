Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО выиграли Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту второй год подряд

Военнослужащие Центрального военного округа выиграли Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту. Турнир был посвящен памяти начальника химических войск Министерства обороны СССР Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова, который лично руководил ликвидацией последствий на Чернобыльской АЭС.

В соревнованиях, которые проходили в семи весовых категориях, приняли участие 198 военнослужащих в составе 17 команд. Спортсмены выполняли упражнения в различных дисциплинах, таких как толчок по длинному циклу, классическое двоеборье и эстафета в классическом толчке. Большая часть упражнений была выполнена участниками состязаний с гирей 32 кг, кроме толчка гири в женской дисциплине, где применялась гиря 24 кг.

«Серебро» в общекомандном зачете завоевали военнослужащие Западного военного округа, «бронза» – у Воздушно-космических сил.