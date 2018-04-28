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» » Володин: строительство многоэтажки в Саратове за счёт спонсоров обойдётся в 300 млн рублей

Володин: строительство многоэтажки в Саратове за счёт спонсоров обойдётся в 300 млн рублей


Добавлено: 28 апр 2018 в 16:18,
Володин: строительство многоэтажки в Саратове за счёт спонсоров обойдётся в 300 млн рублей

Стоимость строительства многоквартирного дома в Саратове за счёт спонсорских средств, в который переселят граждан из аварийного жилья, оценивается примерно в 300 миллионов рублей, треть этой суммы уже собрана, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передаёт РИА «Новости».

«Ориентировочная стоимость дома в первоначальном варианте на 226 квартир — порядка 300 миллионов рублей… Сейчас средства уже есть в объёме порядка 30% от общей суммы, где-то в течение ближайших двух месяцев, надеюсь, эта сумма увеличится до двух третей от общего объёма. Мы можем уверенно говорить, что жилой дом на будущий год будет сдан», — отметил политик в ходе визита в Саратов.

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Спикер палаты уточнил, что в настоящее время решается вопрос о необходимости расселения другого жилого дома на 14 квартир по улице Клубная, срок эксплуатации которого практически аналогичен состоянию 21 аварийного дома барачного типа на улицах Лагерная и Буровая. «С учётом необходимости отселения двадцать второго дома, жилой дом должен быть на 240 квартир», — пояснил он.

Вячеслав Володин сказал, что стоимость строительства многоэтажки в связи с необходимостью увеличения числа квартир с 226 до 240 может незначительно увеличиться, но средства на эти цели будут найдены.

В октябре прошлого года председатель Госдумы сообщил, что впервые в Саратове построят многоквартирный дом для переселения граждан из аварийного жилья за счёт средств, предоставленных в инициативном порядке спонсорами.

По его словам, строительство дома на 226 семей завершат летом 2019 года, что позволит расселить 21 дом барачного типа на улицах Лагерная и Буровая в посёлке Елшанка города Саратова. Сам Володин выделил на этот дом средства из своей благотворительной программы.

Как сообщила пресс-служба губернатора Саратовской области, будущий жилой дом будет расположен на части территории городской поликлиники №9. На первом этаже дома будет филиал городской поликлиники №9, поскольку в настоящее время учреждение находится в зданиях 1951 года постройки. На месте старых бараков появится бульвар и парковая зона.

Поликлинику обустроят за счёт средств областного бюджета, а благоустройство территории планируется провести с помощью федеральных средств по проекту комфортной городской среды.

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Добавлено: 28 апр 2018 в 16:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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