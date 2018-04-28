World Rugby 10 мая примет решение по протесту Федерации регби России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международная федерация регби (World rugby) 10 мая примет решение по спорам, возникших между регбийными федерациями России, Румынии, Испании, Бельгии и Германии по итогам отборочного турнира на Кубок мира 2019 года в Японии, сообщается на сайте федерации регби России.

Заседание специального комитета по спорам World Rugby состоится в Лондоне.

Ранее сразу несколько стран, участвовавших в чемпионате Европы и квалификации Кубка мира 2019 года, подали друг на друга жалобы в связи с незаконным выступлением в турнире натурализованных игроков. В частности, Федерация регби России (ФРР) подала протест на выступление тонганского игрока Сионе Факаосилеа за сборную Румынии в шести матчах отбора. Также ФРР попросила международную федерацию разъяснить ситуацию по трем игрокам сборных Испании и Бельгии.

Глава высшего совета ФРР Игорь Артемьев в свою очередь сообщил, что на ФРР подали жалобу из-за участия в играх Антона Рудого, ранее выступавшего за Казахстан.