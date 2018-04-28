Юрий Башмет: Фильм о Зое Космодемьянской — Ответ деструктивному либерализму

Всемирно известный музыкант Юрий Башмет поддержал съемки нового фильма о Зое Космодемьянской. Напомним, что картина о партизанке, которая приняла героическую, мученическую смерть за свободу своей Родины, создается Министерством культуры РФ, Российским военно-историческим обществом (РВИО) и режиссером Егором Кончаловским, и будет снята в том числе на народные средства. Информационную поддержку оказывает портал «Русская Весна».

«Цинизм в отношении героев прошлого, к сожалению, все равно процветает… Всякие нелепые шутки, будто трагедия Ивана Сусанина в том, что он сам не знал дороги. Или что Александр Матросов просто споткнулся. И это очень здорово, что Министерство культуры и РВИО стремятся развенчать все негативные мифы, которые приписываются образу Зои, и те экивоки, которых особенно много появилось в последние годы, в свете расцвета в нашей стране деструктивного либерализма», — отметил Башмет.

Знаменитый музыкант на личном примере пояснил, как важен для подрастающего поколения фильм о Зое.

«Я помню свои детские впечатления, что мне довольно искренне было жаль Зою, просто до слез. Это, наверное, сказалось в дальнейшем, на ощущениях, когда мы выезжали на конкурсы и побеждали — что ты несешь ответственность и за себя, за честь и достоинство страны. А нашей нынешней молодежи не хватает объединяющей мощной идеи, такой, какой раньше был комсомол; чтобы человек начинал чувствовать себя значимым в этой жизни.

Она [молодежь] легка на подъем, но это используют [против России] все время, тянут [ее] в разные стороны — и нацизм, и оппозиционерство совершенно необоснованное… Много всяких влияний [на нее], много недоуехавших диссидентов, которые живут в России и за счет этого из воздуха делают себе карьеру. У меня есть ученики, молодежь, я общаюсь с ними, и практически ежедневно приходится им что-то доказывать», — подчеркнул Юрий Башмет.

По словам Башмета, фильм о Зое Космодемьянской напомнит согражданам, что важно защищать свою страну.

— Слово «патриотизм» сейчас затаскали, но мне кажется, что те, кто будет смотреть [фильм о Зое], опять задумаются над тем, что один из высших смыслов жизни — защищать Отечество от захватчиков. И я очень рад, что эта идея возникла в недрах Министерства культуры, что в этом есть государственная инициатива, поэтому, «Ура!» — резюмировал маэстро.

Как сообщала «Русская Весна», внести свой вклад в создание фильма о Зое Космодемьянской может каждый желающий. Все жертвователи будут упомянуты в титрах фильма.