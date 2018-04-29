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19 россиянок получили пожизненное за участие в ИГ в Ираке


Добавлено: 29 апр 2018 в 17:17, Категория: Новости на сегодня
19 россиянок получили пожизненное за участие в ИГ в Ираке

Суд в Ираке приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за участие в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

Подробностей судебного процесса телеканал не приводит.

Ранее, в середине апреля, иракский суд приговорил к пожизненному заключению или смертной казни семь иностранок. Тогда среди пожизненно осужденных оказались две россиянки — уроженки Дагестана Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова 1992 и 1997 годов рождения.

Суд признал их виновными в терроризме и незаконном пересечении границы.


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Добавлено: 29 апр 2018 в 17:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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