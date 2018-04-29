3 мая в Волгограде состоится первая генеральная тренировка парада Победы

3 мая, на площади Павших борцов в Волгограде пройдет первая вечерняя генеральная тренировка парада, посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

К проведению тренировок парада привлечено около 1.5 тыс. солдат и офицеров Волгоградского гарнизона, а также курсанты академии МВД, МЧС, войска Национальной гвардии, воспитанники Волгоградского кадетского казачьего корпуса, члены военно-патриотических клубов регионального отделения ДОССАФ России и др.

На репетиции участники будут одеты в современную форму одежды, военнослужащие ЮВО будут в шлемофонах и танковых комбинезонах. В одном строю пройдут подразделения в современных комплектах боевого снаряжения «Ратник» с автоматами АК-74 и в форме образца 1943 года.

50 военнослужащих сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов исполнят 10 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей, сыгранных на объезд и приветствие. Специально к празднованию, оркестр готовит еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны.

Генеральная репетиция парада Победы состоится 5 мая в вечернее время с боевой и специальной техникой ЮВО.