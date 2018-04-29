«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Об увольнении компания сообщила в соцсети Twitter.

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков рассказал в соцсетях, что на рейсе 25 апреля в объявлении на русском языке прозвучало, что самолет следует по маршруту Москва-Калининград, а во время оглашения данных на английском речь шла о рейсе Москва-Кенигсберг.

Компания отметила на твит декана, сообщив о принятых мерах, и поблагодарила за участие.

Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал. *ФД

— Аэрофлот (@aeroflot) April 28, 2018

Кенигсберг переименовали в Калининград после того, как город перешел под юрисдикцию СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года. До этого он являлся центром немецкой Восточной Пруссии.