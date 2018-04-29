«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу за переименование Калининграда в Кенигсберг

Авиакомпания «Аэрофлот» уволит стюардессу, которая назвала Калининград Кенигсбергом. Об этом говорится в официальном аккаунте авиакомпании в твиттере.

Инцидент произошел 25 апреля на борту самолета. О нем сообщил журналист Виталий Третьяков, который летел самолетом «Аэрофлота» из Москвы в Калининград и услышал в объявлении на английском языке пункт назначения как Кенигсберг. Однако на русском языке вся информация была представлена корректно.

«Бортпроводница будет уволена», — сообщили в авиакомпании и поблагодарили Третьякова «за сигнал».

Но журналист уточнил, что объявление на английском языке было зачитано мужским голосом, возможно, командиром экипажа, а бортпроводницы «ничего такого не произносили». В ответ на это в «Аэрофлоте» уточнили, что подобные объявления делает старший бортпроводник.