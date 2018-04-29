Баскетболистки УГМК победили курское "Динамо" и повели 2-0 в финальной серии ЧР

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Екатеринбургский УГМК нанес поражение курскому "Динамо" и повел 2-0 в финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 82:69 (30:18, 17:11, 21:21, 14:19) в пользу хозяек площадки, в составе которых 21 очко набрала Альба Торренс, дабл-дабл оформила Эмма Мессеман (11 очков и 10 подборов), у гостей самой результативной стала Наталья Жедик (20 очков).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу УГМК, третий матч пройдет в Курске 2 мая.