Беларусь. Не дать себя обмануть. Чем опасны иудины сребреники? (ФОТО)

Куда зовёт белорусов пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин?

Первая часть Угроза раскола: Куда зовёт белорусов пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин? (ФОТО)

Часть 2

25 марта 2018 года, во время празднования 100-летия БНР, пресс-секретарь БПЦ протоиерей Сергей Лепин выступил перед собравшимися на площади оппозиционерами, размахивающими бело-красно-белыми флагами, и приветствовал их лозунгом «Жыве Беларусь!»

Православные христиане Беларуси были в недоумении. Что делать? Идти за своим пастырем, как это принято в Православной церкви, и также приветствовать людей, которые буквально ещё вчера называли православных священнослужителей русскими оккупантами, требовали от них убираться в Россию и грозились отобрать у верующих все храмы.

И это не просто слова, это политическая программа Консервативно-христианской партии БНФ, которую лидер партии Зенон Позняк разработал специально для Беларуси и 24 апреля 2017 года презентовал в Варшаве. Со слов З. Позняка и его единомышленников, тяжелое время в стране затянулось, и поэтому важно, чтобы национальная элита при внезапной смене власти имела бы определённый план действий.

Надо понимать, что под «внезапным наступлением перемен» оппозиция подразумевает насильственную смену власти в Беларуси. А если учесть, что в разработку этой программы внёс свою лепту радикальный националист Юрий Беленький, заявивший ещё в 2013 году: «Разговаривая по-русски, ты стреляешь в свой народ», то начинаешь понимать, что на этот раз очередной «свядомый шабаш» без крови не обойдётся. Но нужна ли белорусскому народу программа, реализация которой начинается с государственного переворота? И должны ли белорусы приветствовать этих людей их же лозунгами?

В политической программе партии КХП БНФ прописано, что новая демократическая власть в Беларуси должна будет потребовать от РПЦ не только возвратить церковные здания, но и оплатить все строительные работы по приведению этих зданий в первоначальный вид. Вот так под корень решила оппозиция извести Православие на белорусской земле. А чтобы как-то успокоить белорусов, пообещал им З. Позняк безбедную жизнь в Балто-Черноморском Союзе — этаком государстве от моря до моря.

Настораживает то, что и Сергей Лепин в соцсетях рассуждает об этом.

Предлагает он объединить Беларусь с Литвой и присоединить к ним российские города Смоленск и Брянск. Но что это? Великое Княжество Литовское? Нет. Это гораздо хуже. Это новая Речь Посполитая, уже четвёртая по счёту.

Но зачем эти рассуждения православному священнослужителю, занимавшему столь высокий пост в БПЦ? Неужели он не понимает, что Православие в Речи Посполитой также как и сам народ Белой Руси были чужими для этого польского государства.

В чём причина такого мышления? Попробуем найти истоки. Ведь что-то должно было повлиять на его мировоззрение. В апреле 2014 года протоиерей Сергей Лепин дал интервью корреспонденту TUT.BY. Отвечая на заданный ему вопрос: «Как церковь относится к Интернету?» — он ответил: «Покажи мне свою “Temporary Internet Files” — и я скажу, кто ты. Иногда содержание этой папки и содержание нашего сердца совпадают. В этом смысле интернет есть не просто соблазн для души, а ее зеркало, на которое не всегда есть смыcл пенять…»

Хорошо сказано. Воспользуемся данным советом и почитаем эту папку, тем более, что она расположена в открытом доступе. Да, и заодно узнаем, что на сердце у её хозяина. Ведь в интервью он сам говорил, что содержимое папки совпадает с содержимым сердца.

Читаем:

«Почему бы, например, не обдумать о воссоздании Литовской Руси, а заодно и о Великом Княжестве Литовском? Ну, переговорить там с литовцами — это очень близкий нам народ, который веками делил с нами общую историю. В результате объединения Беларуси и Литвы получилось бы очень интересное государство.

Такое объединение было бы действительно объединением равных, а не аншлюсом. А там глядишь, и Смоленское княжество подтянется, и Брянское…

Но что это? Да это же любимая тема «свядомых змагаров». Обычно они после того, как поругают россиян, обязательно добавляют «Жыве Беларусь!». Так стоит ли удивляться, что хозяин этой папки после экстремистских записей в ней о расчленении России выступил 25 марта 2018 года с таким же призывом «Жыве Беларусь!».

Можно представить себе настроение россиян после того, как узнали они о намерении белорусов начать делить их страну. Да, скверная история случилась в Беларуси.

А ведь буквально за неделю до этих событий была опубликована патриотическая статья «Россия: за други своя».

В ней белорусский автор призвал россиян отдать свои голоса за Владимира Путина и уверенно заявил, что если бы у белорусов была возможность участвовать в выборах российского президента, то Путин гарантированно получил 85% голосов. Столько же голосов набирает в Беларуси и Александр Лукашенко. При этом автор добавил, что Россию ждёт великое будущее.

Статья получила многочисленные отклики от россиян. Предложили они новое название «Россия-Беларусь: постоим за други своя!».

После этого статью опубликовали более тридцати информационных агентств. А на некоторых интернет-ресурсах россияне добавили в статью новый абзац со словами: «Удачи вам братья и спасибо, что вы о нас помните и уважаете. Мы вас прикроем, даже ценой жизней».

Но не могут наши недруги смириться с таким единством россиян и белорусов. Получаем мы плевок в душу. И нам, белорусам, стыдно, что есть среди нас такие недруги.

Неужели протоиерей Сергей Лепин рассчитывает, что в следующий раз православные христиане вместе с ним выйдут к оппозиционерам на площадь и дружно начнут кричать «Жыве Беларусь!»? Тут надо прямо сказать, что если такое случится, то для белорусского президента это будет как снег на голову. От кого от кого, но только не от православных христиан ожидает Александр Лукашенко такого предательства. Как никто другой, понимает он, что случись это на самом деле, тут же резко возрастёт опасность провокаций.

Нам, православным христианам, стыдно перед президентом за такой необдуманный поступок нашего пастыря. Нет, мы не будем кричать на площадях «Жыве Беларусь!». Мы будем её защищать и не допустим в стране никаких майданов и революций.

21 октября 2017 года, в центре Минска прошла акция протеста «Марш возмущенных белорусов 2.0». Её инициатором выступил Белорусский национальный конгресс во главе с радикальным оппозиционером Николаем Статкевичем.

Надо особо отметить, что белорусы в этой акции не участвовали. На площади собрались агенты влияния. Когда их посчитали, то чуть не рассмеялись. Со всей Беларуси с натяжкой набралось сто пятьдесят человек.

Но давайте посмотрим, какая агрессия исходит от этой кучки белорусских оппозиционеров. Достаточно только двух плакатов, чтобы понять: эти люди несут белорусам хаос и разрушения.

Откуда у них такая патологическая ненависть к белорусской армии, в которой служат наши дети?

Почему они оскорбляют белорусского президента? И должен ли был православный пастырь после таких провокационных плакатов приветствовать этих людей?

После этой акции Статкевич заявил, что следующая крупная акция запланирована на площади Якуба Коласа 25 марта 2018 года, когда будет праздноваться столетие БНР.

Там, на Западе, понимают, что для успеха подобных мероприятий катастрофически не хватает участия в них верующих. И поэтому главной мечтой американского Госдепа является возможность вывести православных христиан на улицы вместе со «свядомыми».

И если это удастся сделать, то в этом случае достаточно будет нескольких разбитых витрин, чтобы на месте инцидента появились представители правоохранительных органов. После этого за работу берутся снайперы на крыше. Хватит даже одного стрелка, но для гарантии — лучше два. И всё.

Вот он, как на ладони, кровавый белорусский царь, который расстреливает свой народ и по которому уже давно плачут Гаагский суд и европейская тюрьма. И это будет очередная пробирка со страшным отравляющим газом, но теперь уже в Беларуси. Ну. а дальше по накатанному сценарию: несколько десятков крылатых ракет, выпущенных по Резиденции Президента и Дому Правительства, станут причиной объявления новых президентских выборов.

Подтверждает это и белорусский президент. Конечно, в детали он не вдается, а сразу выдаёт конечный результат: «Если хоть на минуту расслабимся — оторвут голову, и даже не почувствуем».

Но неужели нас ничему не научила «небесная сотня» на Украине, которую расстреляли такие же «снайперы на крыше»? Самое интересное, что не пожалели те снайперы своих же сторонников майдана, из которых и состоит на 100% «небесная сотня». Можно не сомневаться, что не дрогнет у стрелков рука, когда начнут они расстреливать православных христиан, вышедших на улицы вместе со «свядомыми змагарами».

Неужели мы забыли про кровавое воскресение и священника Гапона? Да, в то время наши предки не знали, что такое гибридная война и никто понятия не имел о пресловутом майдане, поэтому и удалось врагам России инсценировать столкновение народа со своим царём. Сейчас мы всё это знаем, но почему-то не делаем никаких выводов. Вот этим и пользуется Госдеп.

Почему доктор теологии протоиерей Сергей Лепин не додумался объяснить оппозиционерам, что православные христиане не ходят на поклон к оккупантам, не встречают их с хлебом и солью и не благодарят за «добрую долю», как это делали создатели БНР, а сражаются против захватчиков. Почему он вместо такого объяснения начал поздравлять собравшихся на площади змагаров с праздником 100-летия образования БНР?

Но как на это можно было решиться, если существуют доказательства сотрудничества лидеров БНР с оккупантами. По этому поводу белорусский президент, историк по образованию, заявил: «В основном я знаю, что там было, кто там к кайзеру ходил, к оккупантам, и просили помочь, чтобы Беларусь была независимой. Был и такой факт».

И если бы 25 марта 2018 года протоиерей Сергей Лепин объяснил собравшимся на площади змагарам, что этот день в истории есть самый настоящий праздник предательства, то мы бы все стали свидетелями совершения православным пастырем христианского подвига.

Разве не рассказывают о таких истинах своим слушателям в Варшавской теологической академии, в которой учился протоиерей Сергей Лепин? Похоже, что нет. А вот в Витебской духовной семинарии учат будущих священнослужителей беречь свою паству от тлетворного влияния проплаченных агентов Запада. И настоятели православных храмов берегут своих прихожан. Поэтому и не удаётся «свядомым змагарам» вывести белорусов на баррикады.

Об этом я так уверенно могу говорить, потому что в 1991 году я был избран казначеем православного прихода, созданного для восстановления и реставрации Свято-Благовещенского храма в Витебске. В 1992 году, когда рядом с руинами реставрируемой церкви был построен храм святого Александра Невского, я получил благословение на ношение пономарского стихаря. Позже я был избран старостой в приходе этого храма. Сейчас я исполняю обязанности пономаря и чтеца в храме святой равноапостольной царицы Елены. Есть мечта освоить профессию звонаря.

Когда в 2010 году, за несколько месяцев до президентских выборов, в Витебске одновременно началось наступление на храм святого Александра Невского и женский Свято-Духов монастырь, стало понятно, что решили наши недруги вывести верующих на улицы и показать, что белорусы выступают против Александра Лукашенко.

Для этого отдельными чиновниками было принято решение о переносе православного храма вместе с Воскресной школой из центра города на кладбище, а от монахинь потребовали освободить здание монастыря и переселиться в приют для лиц без определённого места жительства, а по простому — в ночлежку для бомжей. А чтобы ускорить решение этого вопроса, в здании монастыря в лютые декабрьские морозы отключили отопление. В результате три монахини получили обморожения.

Тогда мы не стали устраивать протестные шествия по улицам города. Мы понимали, что нельзя это делать перед президентскими выборами. Поэтому живым щитом мы стали вокруг храма и женского монастыря. При этом мы заявили, что ляжем под стенами монастыря, но в обиду монахинь не дадим.

А когда через несколько дней мы увидели штурм Дома Правительства и разбитые окна, то сразу поняли, какой беды нам удалось избежать благодаря своей выдержке. Но выйди мы на улицы Витебска, и штурм правительственного здания в Минске сразу приобрёл бы совсем другую окраску.

Обо всём этом я вынужден был рассказать в книге «Витебская Голгофа». Эта история дошла до губернатора А. Косинца, и после его вмешательства здание монастыря отдали монахиням, а храму присвоили постоянный статус.

Теперь давайте сопоставим даты. В 2010 году ситуация в Витебске обострилась непосредственно перед президентскими выборами из-за попыток чиновников снести храм и закрыть женский монастырь. В декабре 2014 года белорусам опять стала грозить беда, но уже из-за угрозы церковного раскола. Буря негодования православных христиан заставляет заговорщиков отказаться от своей затеи расколоть РПЦ и БПЦ. Всё это происходит перед президентскими выборами, намеченными на 2015 год.

В 2018 году председатель ЦИК Лидия Ермошина делает заявление: «Я думаю, в конце 2019 года надо проводить какую-то избирательную кампанию. Ноябрь 2019-го — идеальный период для этого».

Всё! Отсчёт пошёл. Задача прежняя: надо поставить белорусское общество на дыбы, — решают недруги Беларуси и закатывают рукава до локтей. Решили они на этот раз действовать наверняка и объединить православных христиан с радикальными националистами вокруг мифической БНР, созданной на бумаге и в возбуждённых умах коллаборационистов-предателей.

Надо понимать, что заявление пресс-секретаря БПЦ протоиерея Сергея Лепина на встрече с белорусскими оппозиционерами во время празднования 100-летия БНР это только начало, или, как говорят в народе, — первая ласточка. Надо быть готовым к другим выпадам, но при этом нельзя затягивать с решением уже возникших проблем.

Будем решать их по-христиански. От имени всех православных христиан Беларуси я, Анатолий Шлыков, исполняющий обязанности пономаря в храме святой равноапостольной царицы Елены, прошу прощения у российского народа за оскорбления, допущенные пресс-секретарём БПЦ протоиреем Сергеем Лепиным.

Прошу прощения у военнослужащих белорусской армии и президента Республики Беларусь за то, что представитель БПЦ Сергей Лепин не объяснил белорусским оппозиционерам о недопустимости оскорблений, допущенных ими в адрес белорусского народа, его армии и президента, но вместо этого начал поздравлять оппозицию с их праздником, именуемым в народе не иначе как праздник предательства.

Анатолий Шлыков, автор книги «Витебская Голгофа», для «Русской Весны»