Бойцы ВСУ получили приказ, судьбоносный для Донбасса

Киев стягивает к Донбассу тяжёлую технику, туда же направлены четыре вагона с бойцами ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

«Официальный Киев планирует полномасштабные военные действия в Донбассе. Последние приказы украинских властей это доказывают. ВСУ продолжают наращивать силу в Донбассе, стягивается тяжёлая техника», — сообщил Андрей Марочко.

По его словам, военные ВСУ прибыли в подконтрольный Киеву населённый пункт Рубежное.

И это не единственный факт, ранее стало известно о прибытии дополнительных сил ВСУ в населённый пункт Беловодск.