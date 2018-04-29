Что делать, если вас хотят уволить?

Трудно найти человека, для которого работа малозначима. Это основной способ зарабатывать себе на жизнь, а, говоря проще, выживать в этом сложном мире. Естественно, большинство людей очень дорожит своей работой. Если возникает конфликт с начальником и последний грозит увольнением, то просто необходимо знать, как действовать в такой ситуации.

Прежде всего, нужно понимать, что существует трудовое право. Подробнее о нем можно почитать тут http://zakon.company/category/trudovoe-pravo/. Просто так вас уволить никто не может, для этого нужна какая-то веская причина, основание. И даже если дело все-таки доходит до увольнения, это сложная процедура, при которой работник получает некоторую компенсацию, а работодатель обременяется определенными обязанностями.

Нужно обязательно знать свои права, чтобы получить как можно большую выгоду в спорном вопросе. Если вы видите, что ваши права нарушаются, то есть два способа дальнейших действий: судиться с работодателем самостоятельно, либо прибегнуть к помощи юридической конторы. Первый вариант подходит только для очень грамотных людей, готовых вложить много времени в изучение всех нюансов конкретного дела, чтобы в итоге выиграть процесс.

А лучше все-таки обратить к юристам компании http://zakon.company/. Дело в том, что они настоящие профессионалы своего дела, имеющие большой опыт за плечами. Это огромное количество выигранных дел, в которых нарушались права их клиентов. Чем пытаться разобраться в деле самостоятельно, лучше поручить эти заботы людям, для которых это является профессиональным видом деятельности. Тем более, что некоторые проблемы бывают настолько сложными, что обычный человек с ними и вовсе не сможет справиться. Выбирайте сами, какой из предложенных вариантов подойдет вам больше.