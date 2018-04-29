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Дональд Трамп оставил Меланию без подарка на день рождения


Добавлено: 29 апр 2018 в 15:18, Категория: Шоу-бизнес
Дональд Трамп оставил Меланию без подарка на день рождения

В четверг, 26 апреля, первая леди США отпраздновала день рождения — Мелании Трамп исполнилось 48 лет. Журналисты Fox News связались с президентом по телефону и расспросили его о подарке своей супруге. Оказалось, президент особо не заворачивался.

«Вы же знаете, что я слишком занят, чтобы заниматься поиском подарков», — ответил Трамп.

Дональд признался, что жене подарил букет цветов, явно не маленький, и праздничную открытку. Что президент США написал в открытке, и как Мелания отпраздновала день рождения — не известно.

Напомним, что совсем недавно Мелания показала свои навыки в организации мероприятий. С визитом прибыли в США президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит. В честь их прибытия в Белом доме был организован первый официальный государственный гала-ужин. Именно на плечах первой леди была подготовка меню, декораций и всех аспектов мероприятия. Справилась с задачей Мелания как можно лучше.

«Миссис Трамп лично выбирала каждую деталь ужина — от закусок до диванных подушек», — не могла не отметить пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм.


Мелания лично поприветствовала на ужине президента Франции. Для мероприятия первая леди выбрала серебристое яркое платье от Chanel из весенне-летней коллекции марки. Наряд оказался не простым, ведь еще на Неделе моды являлся комбинезоном. Специально для Мелании его переделали в платье, и не прогадали. Бриджит Макрон была также прелестна. Она выбрала французский бренд как и Мелания, отдав предпочтение белому платью от Louis Vuitton в греческом стиле с золотой отделкой. Президенты двух стран были в смокингах.

ABC News поинтересовалось блюдами, которые входили в меню. Там были представлены «лучшие блюда американской кухни с французскими нюансами». О своих гостях Дональд и Мелания позаботились, подав на стол салаты, приготовленные из ингредиентов, выращенных на огороде Белого дома. Его, как известно, разбила еще предшественница Мелании, Мишель Обама. На закуски подали пирог из козьего сыра, томатный джем и печенье. В качестве основного блюда было представлено каре ягненка, а на десерт — мороженое и тарт из нектаринов.

Первые леди США всегда берут на себя организацию государственных ужинов, планируя все детали мероприятия. Так, по воспоминаниям супруги Джорджа Буша Лоры Буш, она меньше нервничала перед собственной свадьбой, чем перед первым официальным ужином в честь президента Мексики.


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Добавлено: 29 апр 2018 в 15:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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