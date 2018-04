Дуров предупредил о сбое в работе Telegram в Европе

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера на территории Европы. Об этом он написал в Twitter.

«Серьёзный перегрев кластера серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал он. Дуров принес пользователям извинения и добавил, что в настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience — the problem is being solved.

— Pavel Durov (@durov) 28 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор разблокировал три подсети ряда иностранных хостинг-провайдеров. IP-адреса Telegram, которые находятся в составе подсетей, установлены и блокируются, в связи с чем разблокировка не должна оказать влияния на уровень деградации мессенджера.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что блокировка Telegram переросла в противодействие с мировыми IT-гигантами, которые оказывают содействие мессенджеру. Он пояснил, что, прежде чем начать блокировать подсети Amazon и Google, надзорная служба вела переговоры с компаниями о добровольном исполнении решения российского суда и самостоятельного ограничения доступа к Telegram в России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение суда по Telegram должно быть исполнено, но блокировка мессенджера не должна мешать работе сторонних сервисов.

Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору приступить к блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить компетентным органам ключи от дешифровки переписок пользователей. Вечером 13 апреля Telegram был внесён в реестр запрещённой информации, публикуемый на сайте Роскомнадзора.

