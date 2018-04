Дуров предупредил о сбое в работе Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем твиттере, что европейские пользователи мессенджера могут столкнуться с проблемой при подключении.

«Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — отметил Дуров.

По его словам, в настоящее время данная проблема решается.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved.

