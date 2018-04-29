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» » Европе нужно научиться определять свои интересы — экс-глава МИД Германии

Европе нужно научиться определять свои интересы — экс-глава МИД Германии


Добавлено: 29 апр 2018 в 22:32, Категория: Новости на сегодня
Европе нужно научиться определять свои интересы — экс-глава МИД Германии

Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль на встрече в университете Фленсбурга высказал мнение, что Европа может потерять свою значимость на мировой арене.

Он уверен, что европейским странам следует «научиться определять свои интересы». Россия, Соединенные Штаты, КНР и Турция делали это в ситуации вокруг сирийского конфликта, пишет Schleswig-Holshteinishe Zeitung.

Политик отметил, что на сегодняшний день на Европу смотрят, чтобы увидеть нужно ли с ней все еще считаться. Если она потеряет свою значимость, ее перестанут признавать не только сильные государства, но и даже бессильные.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа возмутится, но в итоге все же примет торговые условия, выдвинутые Америкой.


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Добавлено: 29 апр 2018 в 22:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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