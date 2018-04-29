Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль на встрече в университете Фленсбурга высказал мнение, что Европа может потерять свою значимость на мировой арене.

Он уверен, что европейским странам следует «научиться определять свои интересы». Россия, Соединенные Штаты, КНР и Турция делали это в ситуации вокруг сирийского конфликта, пишет Schleswig-Holshteinishe Zeitung.

Политик отметил, что на сегодняшний день на Европу смотрят, чтобы увидеть нужно ли с ней все еще считаться. Если она потеряет свою значимость, ее перестанут признавать не только сильные государства, но и даже бессильные.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа возмутится, но в итоге все же примет торговые условия, выдвинутые Америкой.