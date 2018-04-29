Фарион предложила «этапировать» Надежду Савченко в «товарном вагоне» к Путину

Бывший депутат Верховной Рады, член ВО «Свобода» Ирина Фарион предложила выслать в Россию внефракционного нардепа Надежду Савченко, находящуюся сейчас в СИЗО.

Так, Фарион обвинила Савченко в работе на лидера движения «Украинский выбор», кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Она отметила: «Да какая она Надежда Савченко — она Надежда Медведчук… Это «троянская кобыла», загнанная в качестве «многоходовочки» в Украину, начиная с Майдана. На Майдане она поддерживала «Беркут». Если наше общество настолько наивно, что верило в те вышиваночки и маечки с тризубами, в которых она ходила, тогда это общество и дальше можно «разводить».

Фарион отметила, что не важно, собиралась ли Савченко взрывать Верховну Раду, как ей инкриминирует следствие: «Важно то, что она стала политиком — это катастрофа. Важно то, что ее завели в парламент и часть общества поддерживает ее сегодня. Я бы ее этапировала в товарном вагоне назад к Путину как большой подарок. Пусть бы она там вместе с ним развивала дальше «русскую землю».

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