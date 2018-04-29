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ФСБ будет бороться с украинскими браконьерами в Азовском море


Добавлено: 29 апр 2018 в 09:00, Категория: Новости на сегодня
ФСБ будет бороться с украинскими браконьерами в Азовском море

Браконьерская деятельность рыбаков в Азовском море, в том числе с Украины, из-за которой гибнут дельфины, будет пресечена, заявила пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике Крым.

Как отметили пограничники, в акватории и на побережье Черного и Азовского морей с начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров. Все факты указывают на браконьерский промысел в районах, где запрещен лов, либо в районах, где проходят миграционные пути дельфинов.

«Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы.

Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами Российской Федерации и Украины», — сообщили в погрануправлении.

Дельфины, среди которых встречаются азовки, белобочки и афалины, в основной массе погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов, что подтверждено фотографиями изувеченных животных (вспоротое брюхо, отрезанные плавники, голова, а зачастую оставшиеся на плавниках и хвосте элементы немаркированных сетей), отметили пограничники.

При этом в погрануправлении указали, что статистика фактов гибели дельфинов далеко не полная, поскольку фиксируются только те случаи, о которых местные жители известили пограничников и экологов. Помощь пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации «Безмятежное море».

Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» под флагом России.

На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». На девятерых задержанных наложили административные штрафы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.

Украинская сторона продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.

Источник Теги: КрымРоссияФранцияФСБ РФ Количество просмотров: 1 054 Новости СМИ2 Новости advert.mirtesen.ru

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Добавлено: 29 апр 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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