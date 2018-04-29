Глава КНДР назвал условия отказа от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что для страны отпадет необходимость в ядерном вооружении, если будет достигнуто соглашение с США об окончании войны. Его слова приводит «Ренхап».

Слова Ким Чен Ына привел представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан: «Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?».

Кроме того, как заявил на саммите лидер КНДР, «несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США».

«КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР», — также процитировал представитель Южной Кореи слова Ким Чен Ына.