Гол Сергачева не спас "Тампу" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Бостоном"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Тампа Бэй Лайтнинг" потерпела поражение от "Бостон Брюинз" в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0) в пользу "Бостона". В составе "Брюинз" шайбы забросили Рик Нэш (18-я и 33-я минуты), Патрис Бержерон (21, 51), Брэд Маршанд (44) и Джейк Дебрюск (54). У "Тампы" отличились Дэн Джирарди (23) и российский защитник Михаил Сергачев (34). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23.

Второй матч серии до четырех побед состоится 30 апреля в Тампе.