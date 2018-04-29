Горячев: осадок, что не выиграли ЧМ по керлингу, есть, но и серебро – хороший итог

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Елена Дьячкова. Российский керлингист Даниил Горячев заявил РИА Новости, что у них с Марией Комаровой есть небольшой осадок из-за того, что они не смогли победить на чемпионате мира в дабл-миксте, но и серебро является хорошим результатом.

Сборная России, за которую выступали Комарова и Горячев, завоевала серебряные медали чемпионата мира. В финале турнира в шведском Эстерсунде россияне уступили сборной Швейцарии со счетом 6:9. Для Комаровой и Горячева этот чемпионат мира стал дебютным.

"Чемпионат мира - это праздник. Поэтому, прежде всего, мы были очень рады, что имеем возможность выступить тут. Мы старались играть спокойно и поддерживать друг друга, потому что понимали, что только так мы сможем показать свой лучший кёрлинг. Немного нервничали вначале, но после игры с командой Эстонии успокоились и начали играть в полную силу. В финале мы были очень сконцентрированы", - сказал Горячев по телефону.

"Просто соперник продемонстрировал очень хороший уровень игры и почти не ошибался в ключевых моментах. Когда ехали на чемпионат мира, наперед о медалях не загадывали, но сейчас, конечно, есть небольшой осадок, что не смогли победить в финале, хотя в целом мы довольны результатом. Огромное спасибо тренерам и всей нашей команде. Без них этих медалей никогда бы не было!" - подчеркнул спортсмен.