Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) на концерте «Гражданин поэт» в Самаре выступили с нецензурными стихами в адрес публики .

Тем самым они ответили зрителям спектакля «Не становись чужим», в котором Ефремов играл главную роль и отметился неподобающим поведением, нахамив зрителям, позже обвинившим его в пьянстве и грубости.

Так, Орлуша отмечает: «Вот я с Ефремовым дружу. Сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: „Товарищи, идите в ***!“ Вы не расслышали? Ах да, я позабыл, вы глуховаты. Идите в ***, господа. Пока в театр рановато».

При этом Ефремов стоял рядом с ним в образе героя «Не становись чужим», изображал из себя пьяного и размахивал костылем.

Embedded video for «Идите в ***, господа»: Известные актеры РФ нахамили зрителей со сцены

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