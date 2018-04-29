Ил-76 Военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения природного пожара в Сорочинском районе Оренбургской области

По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении природных пожаров в Оренбургской области выделены самолеты Военно-транспортной авиации.

29 апреля в 3 часа 30 минут (мск) с аэродрома Оренбург-2 экипаж самолета Ил-76 Военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения пожара в Сорочинском районе Оренбургской области, сбросив на очаг возгорания 42 тонны воды.

Всего в готовности к тушению природных пожаров находятся три самолета Ил-76 Оренбургского соединения ВТА.