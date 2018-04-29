Инсайдеры опровергли слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Дэвида О’Расселла

Как только в интернете появились фотографии актрисы Дженнифер Лоуренс и режиссера Дэвида О’Расселла, на которых те наслаждаются вечерней прогулкой по улицам Нью-Йорка, в сети начали гулять слухи об их романе. Звезд связывают долгие отношения, и оказывается, только профессиональные.



Инсайдеры опровергли слухи об их романе, сообщив, что между ними ничего нет. «Никакой романтики между Джен и Дэвидом. Это чисто дружеские и профессиональные отношения», — так говорит инсайдер зарубежному изданию E! News. «Они постоянно работают над новыми проектами. Режиссер всё время готовит роли для нее».

Прогулка с режиссером стала лишь отдыхом после головокружительных премьер. «Джен сейчас отдыхает. Она очень устала после продвижения «Мамы!» и «Красного воробья». В последнее время она много путешествует, чтобы взять перерыв между работой и восстановить силы для следующих проектов».

Напомним, что 27-летнюю актрису Дженнифер Лоуренс папарацци засняли в компании 59-летнего режиссера Дэвида О’Расселла вчера на улице Нью-Йорка. Звезды сначала решили насладиться ужином в одном из ресторанов, а потом отправились гулять.



Познакомилась Лоуренс с режиссером еще в 2012 на съемках фильма «Мой парень — псих», за который та, кстати, получила статуэтку «Оскар». После фильма отношения Дженнифер и Дэвида не закончились. Те работали над фильмами О’Рассела «Афера по-американски» и «Джой». Возможно, недавняя встреча ничего не значит. Всё же, пару связывают долгие профессиональные отношения.

Разница в возрасте актрису явно не смущает, ведь у нее уже есть опыт отношений с мужчиной старше. Роман режиссера Даррена Аронофски и актрисы начался после съемок фильма «Мама!». “У нас столько энергии,” говорила Дженнифер в интервью для Vogue. “У меня есть много энергии для него, но я не знаю, что он чувствует ко мне”.

“Обычно я не люблю людей, которые закончили Гарвард, ведь они не могут ни минуты прожить без упоминания этого», — рассказывала Лоуренс. «Он совсем не такой».

У Лоуренс уже были отношения до этого, с актером Николасом Холтом, который был ее партнером в фильме про «Людей Икс». Актеры начали встречаться в 2011 году и через два года расстались, но в итоге возобновили отношения в 2014 году после съемок еще одной части «Людей икс» и в итоге опять расстались. Актриса сказала журналистам Vogue, что во время прошлых отношений она все время была озадаченна и сбита с толку. В отношениях с Дарреном такого чувства нет.