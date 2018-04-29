Использование твердотопливных котлов для отопления

Климатические условия в нашей стране довольно суровы. При постройке или капитальном ремонте домов нужно позаботиться о хорошем отоплении. Одним из главных элементов этой системы являются котлы. От их мощности, работы и характеристик зависит функционирование всей системы отопления.

Одно из новейших изобретений – это твердотопливные котлы «Суворов». Такие отопительные котлы пиролизного типа используют твердое топливо. Их отличает то, что топливо (дрова или другие виды) и летучие вещества, образующиеся в ходе горения, проходят стадию горения отдельно. Такие котлы весьма эффективны, если работают на топливе с большим объемом летучих веществ.

Характеристики котлов имеют некоторые усовершенствования. Например: