Использование твердотопливных котлов для отопления

Климатические условия в нашей стране довольно суровы. При постройке или капитальном ремонте домов нужно позаботиться о хорошем отоплении. Одним из главных элементов этой системы являются котлы. От их мощности, работы и характеристик зависит функционирование всей системы отопления.
Одно из новейших изобретений – это твердотопливные котлы «Суворов». Такие отопительные котлы пиролизного типа используют твердое топливо. Их отличает то, что топливо (дрова или другие виды) и летучие вещества, образующиеся в ходе горения, проходят стадию горения отдельно. Такие котлы весьма эффективны, если работают на топливе с большим объемом летучих веществ.
Характеристики котлов имеют некоторые усовершенствования. Например:
- Имеется заслонка с двумя ступенями регулировки. Именно такой механизм помогает в управлении котлом при разных мощностях с топливом, отличающимся по влажности и плотности.
- Есть система защиты от сажи и отложений. Это достигается за счет внесения изменений в конструкцию топки и дымохода, направления движения газов, а также подачи воздуха. Вовремя важно удалять сажу и копоть, чтобы не было вреда агрегату.
- Регулировка мощности может осуществляться в пятикратном размере. Необходимо отслеживать температуру дымовых газов, чтобы не было конденсата, и не наблюдался рост отложений сажи.
- Отслеживание температуры дымовых газов. Котлы серии «Суворов-М» оснащены возможностью регулировки и отслеживанием температуры дымовых газов. Есть система управления ею, для чего установлено специальное устройство. Именно оно помогает свести к минимуму потери тепла и обеспечить отличный КПД. Регулировка осуществляется как вручную, так и с использованием электронного устройства. Таким образом, происходит экономия топлива.