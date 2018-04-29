Никита Турчин мне нагадал, что я буду на проекте долго и уйду по собственной воле. Причина будет в том, что я разочаруюсь в каком-то человеке и не смогу больше находиться на проекте. Он ещё мне нагадал, что в ближайшее время будет «приход» ко мне, и это, наверное, будет бывший участник. Помимо проекта он мне сказал, что мне надо брать отпуск и посетить родину, потому что кто-то из моих близких серьёзно болеет. Меня это информация расстроила, конечно. Это только предсказание, скажут некоторые! Но! Когда дело касается твоих близких, не очень хочется это слышать. Самое главное, Никита предсказал, что я буду звездой, и моя мечта быть ведущей сбудется.
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Новости » Шоу-бизнес » Ивана Дилова рассказала, что ей предсказал Никита Турчин
Ивана Дилова рассказала, что ей предсказал Никита Турчин
Добавлено: 29 апр 2018 в 08:01, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 29 апр 2018 в 08:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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