Ивана Дилова заметила изменения в общении в Романом Капаклы

Я немного запуталась, вроде хочется делать какие-то шаги в сторону Романа, ну и в то же время думаю, а это ему надо? В принципе, когда у человека появляется сомнение, и он не уверен, хочет что-то делать или нет, это плохой знак, поэтому стоит отказаться. Когда идёшь к определённой цели, не должны быть сомнения. На острове я была уверена и шла к своей цели, ну когда прилетели на поляну, я увидела изменение в нашем общении, даже почти не общаемся. Может быть со стороны виднее, я не знаю, что мне делать, продолжатт либо отказаться. Посоветуйте мне...