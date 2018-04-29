Я немного запуталась, вроде хочется делать какие-то шаги в сторону Романа, ну и в то же время думаю, а это ему надо? В принципе, когда у человека появляется сомнение, и он не уверен, хочет что-то делать или нет, это плохой знак, поэтому стоит отказаться. Когда идёшь к определённой цели, не должны быть сомнения. На острове я была уверена и шла к своей цели, ну когда прилетели на поляну, я увидела изменение в нашем общении, даже почти не общаемся. Может быть со стороны виднее, я не знаю, что мне делать, продолжатт либо отказаться. Посоветуйте мне...
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Новости » Шоу-бизнес » Ивана Дилова заметила изменения в общении в Романом Капаклы
Ивана Дилова заметила изменения в общении в Романом Капаклы
Добавлено: 29 апр 2018 в 17:11, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 29 апр 2018 в 17:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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