Ким Чен Ын готов в любое время вести диалог с Японией

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин по телефону сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что его северокорейский коллега Ким Чен Ын готов вести диалог с Японией в любое время. Этот вопрос они поднимали на межкорейском саммите.

Мун Чжэ Ин сообщил, что согласен помочь наладить контакт двум сторонам, выступая неким связующим звеном.

Ранее Синдзо Абэ рассказал журналистам, что на встрече глав КНДР и Южной Кореи обсуждали судьбу пропавших граждан Японии. Их похищение северокорейской разведкой еще в 70-е годы остается одним из самых болезненных моментов в отношениях Пхеньяна и Токио.