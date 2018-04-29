Ким Кардашьян об изменах бойфренда сестры Хлое

33-летняя Хлое Кардашьян пережила сильный стресс перед рождением ребенка, из-за чего у нее начались преждевременные роды, а ее активность в социальных сетях значительно снизилась. Ее бойфренд Тристан Томпсон изменил Хлое во время отношений и беременности девушки. Сама звезда и отец ее ребенка официальных комментариев о ситуации не давали, а вот Ким Кардашьян молчать не стала.



В студии шоу Эллен Дедженерес Ким поделилась своим мнением о произошедшем.

«Бедная Хлое… Я даже не знаю, как описать все произошедшее, потому что это просто кошмар… Мы действительно переживали за нее и до сих пор волнуемся. Я придерживалась одного правила. Когда в историю вовлечен ребенок, стараюсь быть предельно корректной, избегать негатива, потому что однажды Тру прочтет это. Все очень запутано», — сказала Ким.

Источники сообщили, что измены возлюбленного Хлои и отца новорожденной девочки стали для семьи звезды настоящим шоком. Такое поведение непростительно, поэтому звездное семейство хочет, чтобы Хлое прекратила с Тристаном какие-либо отношения. «Тристан вызвал гнев у всей семьи Кардашьян. Сейчас главное для них всех — поскорее привезти Хлое домой и не подвергнуть опасности ребенка. Ее родные уверены, что в ее интересах прекратить отношения с Тристаном, но в любом случае они ее будут поддерживать, чтобы она ни решила,» — добавил он.

Раннее журналисты провели расследование, сообщив подробности измен баскетболиста. На одном из видео Тристан появился в компании таинственной брюнетки, с которой сначала разделил номер в отеле, а потом посетил вечеринку. Ей оказалась стриптизерша Лэни Блэр, а вслед за ней объявилась и еще одна предполагаемая подружка баскетболиста — Instagram-модель Стефани. Как говорит «звезда», у нее была интрижка с возлюбленным Кардашьян и даже привела в подтверждение секс-видео. Последствием любовной связи стала беременность, о которой она также заявила в социальной сети. Правда, вскоре аккаунт с данной информацией был удален.

Инсайдеры же лишь подливают масла в огонь и сообщают, что таких девушек как Стефани было много: «Никто из его друзей не удивлен, все знали, что он неверен Хлое. В их кругу вообще все изменяют своим подругам, они не видят в этом ничего особенного. Тристан с самого начала был неверен Хлое и постоянно ей изменял. Он бабник. И скоро всплывут новые подробности», — говорят источники.