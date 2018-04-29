Климпуш-Цинцадзе: Мы не должны повторять ошибок Скоропадского в отношении России

Современным украинским властям не стоит повторять ошибок гетмана Павла Скоропадского. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Экстраполируя события столетней давности на настоящее, мы не должны повторять ошибок гетмана Павла Скоропадского, среди которых — его сантименты к России и приверженность идее объединения с северо-восточным соседом, а также надежда на чужеземную военную силу. С другой стороны, действующая власть должна помнить, что Центральная Рада была свергнута не в последнюю очередь из-за ее нерешительности и безволия, следствием чего стала социальная напряженность, процветание беззакония в регионах и безнаказанная вражеская пропаганда», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее Климпуш-Цинцадзе назвала матрешки для украшения яиц «моральным ударом ниже пояса».

Фото: Parallel Media