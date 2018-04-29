Крупное ДТП с участием порядка 50 автомобилей произошло в Мексике

Управление гражданской обороны сообщило, что на трассе Сальтильо-Монтеррей столкнулись почти полсотни автомобилей.

Это случилось 28 апреля в Нуэво-Леон, который располагается на северо-востоке Мексики. По данным местного управления, в результате случившегося пострадали 15 человек. Пять из них получили серьезные травмы. Их госпитализировали. Они уже подучили всю необходимую помощь.

Сообщают, что инцидент произошел из-за плохой видимости на дороге.

Ранее стало известно, что в Северной Корее более тридцати человек погибли после того, как автобус упал с моста.