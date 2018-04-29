КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии

Конгрессно-выставочный центр «Патриот» посетили представители посольств Шри-Ланки, Румынии и делегация из Анголы, которые принимают участие в форуме «Демострой».

Члены делегаций посетили стенд завода «Дорожных машин» в павильоне «С», осмотрели выставку специализированной техники на открытой выставочной площадке, уникальность которой заключается в том, что самые современные машины представлены не только в виде статичных экспозиций, но и в работе.

На открытых площадках КВЦ «Патриот» в импровизированных рабочих условиях проходят демо-показы выпущенной в том числе при поддержке Минпромторга России техники. Все участники могут испытать и лично оценить характеристики представленных образцов в формате тест-драйвов.