Ледокол «Илья Муромец» провел атомную подводную лодку в Белом море

Российское министерство обороны сообщило,что новейший дизель-электрический ледокол провел атомную подлодку «Юрий Долгорукий» сквозь льды в Белом море. Перед этим он успешно выполнил операцию в районе Карских ворот.

В сообщении сказано, что из-за толстого льда судно, которое не относится к ледовому классу, самостоятельно пройти бы не смогло.

Переход крейсера также обеспечивали ледокол «Руслан» и морской буксир. Отмечается, что «Илья Муромец» шел первым. Именно он прокладывал путь во льдах. На его борту есть вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 тонн, а также буксировочное устройство. Ранее сообщали, что этот ледокол можно использовать для выполнения различных задач в Арктике.

Отряд судов уже находится в Северодвинске.