Лондонский театр покажет пьесу по мотивам книги о Литвиненко — СМИ

Британский драматург Люси Преббл поставит в лондонском театре Old Vic пьесу по мотивам книги об отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Британии.

Об этом сообщает издание The Observer. Как указывает СМИ, в основу постановки ляжет произведение бывшего корреспондента The Guardian в Москве Люка Хардинга «Очень дорогой яд», которая попала на рынок в 2016 году.

Театр официально уведомит о премьере на следующей неделе.

Литвиненко, бежавший в Британию, скончался в ноябре 2006 года вскоре после того, как получил британское подданство. Специалисты британского Агентства по охране здоровья сообщили об обнаружении в организме Литвиненко большого количества радиоактивного полония-210.